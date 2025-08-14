Меджлис против признания Крыма российским — почему

Крымские татары. Фото иллюстративное: Белая хата

Меджлис крымскотатарского народа накануне переговоров президентов США и РФ на Аляске выступил против решений по Крыму, которые принимаются без участия Украины. Любые кулуарные договоренности по полуострову будут расценены как посягательство на права его коренного населения.

Об этом сообщили на сайте Меджлиса крымскотатарского народа.

Заявление Меджлиса

В Меджлисе превентивно выступили против любых попыток признания Крыма российской территорией независимо от того, по чьей инициативе это происходит.

Согласно позиции коренного населения полуострова, будущее Крыма должно рассматриваться исключительно в контексте восстановления территориальной целостности Украины. А любое решение относительно этой территории без согласования нашего государства должно быть признано незаконным.

"Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает участников любых международных переговоров, связанных с российско-украинской войной, принимать решительные меры, направленные на прекращение действий государства-агрессора и применение механизмов, которые заставят Россию неуклонно придерживаться норм и принципов международного права, заложенных в Уставе ООН", — говорится в сообщении Меджлиса.

В Меджлисе также добавили, что любые кулуарные решения по Крыму без согласия Украины будут расценены как посягательство на неотъемлемые права коренного крымскотатарского народа.

