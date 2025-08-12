Видео
Главная Одесса ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс в Крыму — детали

ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс в Крыму — детали

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:03
ССО ВСУ уничтожили ТРЛК-10 "Скала-М" в Крыму - каким образом
ТРЛК-10 "Скала-М" Фото иллюстративное: radartutorial

Силы специальных операций ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. В результате атаки был уничтожен дорогостоящий радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".

Об этом сообщают Силы специальных операций.

Читайте также:

Атака на Крым

Военные Сил специальных операций ВСУ уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму. Удар по нему существенно ослабит применение противником тактической авиации, которую оккупанты используют для ударов по украинским городам.

Что известно о комплексе

ТРЛК-10 "Скала-М" — это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который фиксирует цели в воздушном пространстве. Он предназначен для контроля движения в небе — в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы противовоздушной обороны и разведки. Радиус действия его радара — до 350 километров.

Напомним, недавно мы писали о том, в каком командном пункте планируются удары по Одесской области. А также об уничтожении РЛС на оккупированном полуострове.

Одесса Крым обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
