ССО ВСУ уничтожили ТРЛК-10 "Скала-М" в Крыму - каким образом

Силы специальных операций ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. В результате атаки был уничтожен дорогостоящий радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".

Об этом сообщают Силы специальных операций.

Атака на Крым

Военные Сил специальных операций ВСУ уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму. Удар по нему существенно ослабит применение противником тактической авиации, которую оккупанты используют для ударов по украинским городам.

Что известно о комплексе

ТРЛК-10 "Скала-М" — это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который фиксирует цели в воздушном пространстве. Он предназначен для контроля движения в небе — в частности, на маршрутах и в подходовых зонах, что делает его важным компонентом системы противовоздушной обороны и разведки. Радиус действия его радара — до 350 километров.

