ССО ЗСУ знищили ТРЛК-10 "Скала-М" у Криму - яким чином

Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали нищівного удару по окупованому Криму. В результаті атаки було знищено дороговартісний радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Атака на Крим

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенному пункті Абрикосівка у Криму. Удар по ньому суттєво послабить застосування противником тактичної авіації, яку окупанти використовують для ударів по українських містах.

Що відомо про комплекс

ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який фіксує цілі у повітряному просторі. Він призначений для контролю руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи протиповітряної оборони та розвідки. Радіус дії його радару — до 350 кілометрів.

