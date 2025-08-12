Відео
Головна Одеса ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс у Криму — деталі

ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс у Криму — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 18:03
ССО ЗСУ знищили ТРЛК-10 "Скала-М" у Криму - яким чином
ТРЛК-10 "Скала-М" Фото ілюстративне: radartutorial

Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали нищівного удару по окупованому Криму. В результаті атаки було знищено дороговартісний радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Читайте також:

Атака на Крим

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенному пункті Абрикосівка у Криму. Удар по ньому суттєво послабить застосування противником тактичної авіації, яку окупанти використовують для ударів по українських містах.

Що відомо про комплекс

ТРЛК-10 "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який фіксує цілі у повітряному просторі. Він призначений для контролю  руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи протиповітряної оборони та розвідки. Радіус дії його радару — до 350 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, у якому командному пункті плануються удари по Одещині. А також про знищення РЛС на окупованому півострові.

Одеса Крим обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
