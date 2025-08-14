Відео
Крим — не Росія — заява Меджлісу напередодні переговорів

Крим — не Росія — заява Меджлісу напередодні переговорів

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 16:05
Меджліс проти визнання Криму російським — чому
Кримські татари. Фото ілюстративне: Біла хата

Меджліс кримськотатарського народу напередодні переговорів президентів США та РФ на Алясці виступив проти рішень щодо Криму, які приймаються без участі України. Будь-які кулуарні домовленності щодо півострова будуть розцінені як посягання на права його корінного населення.

Про це повідомили на сайті Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте також:

Заява Меджлісу

У Меджлісі превентивно виступили проти будь-яких спроб визнання Криму російською територією незалежно від того, з чиєї ініціативи це відбувається.

Згідно позиції корінного населення півострову, майбутнє Криму має розглядатися виключно у контексті відновлення територіальної цілісності України. А будь-яке рішення щодо цієї території без погодження нашої держави має бути визнаним незаконним.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає учасників будь-яких міжнародних переговорів, пов’язаних з російсько-українською війною, вживати рішучих заходів, спрямованих на припинення дій держави-агресора та застосування механізмів, які примусять Росію неухильно дотримуватися норм та принципів міжнародного права, закладених у Статуті ООН", — йдеться у повідомленні Меджлісу.

У Меджлісі також додали, що будь-які кулуарні рішення щодо Криму без згоди України будуть розцінені як посягання на невід’ємні права корінного кримськотатарського народу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення потужної РЛС у Криму. А також про критичну ситуацію з водою на півострові.

Одеса Крим кримські татари Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
