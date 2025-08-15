У Криму шукають злочинців серед дітей - яким чином

Діти з українським прапором. Фото: ppu.gov.ua

Вчителі шкіл в РФ, а також на тимчасово окупованій території Криму, отримали рекомендації Міносвіти, як виявляти майбутніх політичних злочинців серед дітей-мігрантів. Крім того, педагогів зобов'язали стежити за сторінками учнів у соцмережах.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер.

У Криму стежать за дітьми

У рекомендаціях, які вчителі шкіл Криму отримали від Міністерства освіти РФ, є поради щодо виявлення дітей-іноземців, які можуть бути схильні до скоєння злочинів. Такі малечі, на думку окупаційної влади, можуть висловлювати зневагу до "історичної пам'яті, традиційних російських цінностей, державної символіки".

Також відтепер вчителі Криму мають шукати дані учнів та їхніх батьків у Реєстрі контрольованих осіб МВС. Крім того, їх зобов'язали стежити за сторінками дітей у соцмережах.

Слід зазначити, що такі методички публікують у Москві, а створюють їх за участю російського МВС.

Поради вчителям. Фото: Кримський вітер

Обкладинка методички. Фото: Кримський вітер

