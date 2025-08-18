Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пляжі Криму зайняли військові РФ — до чого готуються

Пляжі Криму зайняли військові РФ — до чого готуються

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 10:20
Росіяни в Криму готуються до атак ЗСУ - заходи безпеки посилені
Військовий у Криму. Фото ілюстративне: EPA

Росіяни в Криму все більше побоюються атак з боку ЗСУ на військові об'єкти півострова. Так, на пляжах Севастополя цілодобово чергують російські військові з автоматами та стоять машини з зенітними кулеметними установками.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Військові на пляжах

Мешканці Севастополя помічають велику кількість військових ЗС РФ з автоматами на пляжах міста, які чергують і вдень і вночі. Крім того, у зонах відпочинку стоять машини з зенітними кулеметними установками. 

None - фото 1
Машина з зеніткою. Фото: Кримський вітер

Також на пляжах і поряд з ними збудовані вогневі точки з мішків із піском, та з дерев'яного бруса та дощок. Окрім цього, місцеві помітили вантажні Камази та Урали зі встановленими в кузові зенітниками та кулеметними установками. Такі заходи безпеки були вжиті у зв'язку із влучними атаками ЗСУ на військові об'єкти Криму.

Також повідомляється, що іноді військові ЗС РФ лякають відпочивальників Севастополю безпричинною стрільбою.

"Місцеві жителі і російські туристи відпочивають поруч із озброєними окупантами, адже були випадки, коли перегрілий на сонці або вояка, що обкурився, починав палити з автомата на всі боки",— йдеться у повідомленні журналістів "Кримського вітру".

None - фото 2
Військовий на пляжі. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Криму посилили охорону стратегічно важливих бухт. А також про те, де саме  на півострові готуються атаки на південь України.

Одеса Крим Новини Одеси війна в Україні атака
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації