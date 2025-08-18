Росіяни в Криму готуються до атак ЗСУ - заходи безпеки посилені

Військовий у Криму. Фото ілюстративне: EPA

Росіяни в Криму все більше побоюються атак з боку ЗСУ на військові об'єкти півострова. Так, на пляжах Севастополя цілодобово чергують російські військові з автоматами та стоять машини з зенітними кулеметними установками.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

Реклама

Читайте також:

Військові на пляжах

Мешканці Севастополя помічають велику кількість військових ЗС РФ з автоматами на пляжах міста, які чергують і вдень і вночі. Крім того, у зонах відпочинку стоять машини з зенітними кулеметними установками.

Машина з зеніткою. Фото: Кримський вітер

Також на пляжах і поряд з ними збудовані вогневі точки з мішків із піском, та з дерев'яного бруса та дощок. Окрім цього, місцеві помітили вантажні Камази та Урали зі встановленими в кузові зенітниками та кулеметними установками. Такі заходи безпеки були вжиті у зв'язку із влучними атаками ЗСУ на військові об'єкти Криму.

Також повідомляється, що іноді військові ЗС РФ лякають відпочивальників Севастополю безпричинною стрільбою.

"Місцеві жителі і російські туристи відпочивають поруч із озброєними окупантами, адже були випадки, коли перегрілий на сонці або вояка, що обкурився, починав палити з автомата на всі боки",— йдеться у повідомленні журналістів "Кримського вітру".

Військовий на пляжі. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Криму посилили охорону стратегічно важливих бухт. А також про те, де саме на півострові готуються атаки на південь України.