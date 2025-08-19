ВСУ поразили РЛС в Крыму - каким образом

В Крыму происходят взрывы. Фото иллюстративное: lb.ua

Под Евпаторией в Крыму ВСУ поразили дорогостоящую РЛС российских военных. После дроновой атаки эта радиолокационная станция перестала фиксироваться на радарах.

Об этом сообщают журналисты канала "Крымский ветер" на основе данных спутниковой съемки.

Минус одна РЛС

Между 6 и 11 августа произошла атака Сил обороны на бывшую позицию ПВО в районе населенного пункта Хутор в Сакском районе под Евпаторией. В результате точного удара дронами была поражена дорогая радиолокационная станция "Каста-2Е2".

Эта станция стояла на данной локации до самого удара, а после него был зафиксирован пожар рядом. А потом на той же позиции был замечен накрытый маскировочной сеткой объект, имеющий идентичные размеры и вид, как упомянутая РЛС "Каста-2Е2". Все это может свидетельствовать об удачной атаке ВСУ.

"Также, по информации источников, станция перестала фиксироваться после атаки", — говорится в сообщении журналистов "Крымского ветра".

Снимки со спутника. Фото: Киберборошно

