Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Радиолокационная станция РФ в Крыму уничтожена — детали

Радиолокационная станция РФ в Крыму уничтожена — детали

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:50
ВСУ поразили РЛС в Крыму - каким образом
В Крыму происходят взрывы. Фото иллюстративное: lb.ua

Под Евпаторией в Крыму ВСУ поразили дорогостоящую РЛС российских военных. После дроновой атаки эта радиолокационная станция перестала фиксироваться на радарах.

Об этом сообщают журналисты канала "Крымский ветер" на основе данных спутниковой съемки.

Реклама
Читайте также:

Минус одна РЛС

Между 6 и 11 августа произошла атака Сил обороны на бывшую позицию ПВО в районе населенного пункта Хутор в Сакском районе под Евпаторией. В результате точного удара дронами была поражена дорогая радиолокационная станция "Каста-2Е2".

Эта станция стояла на данной локации до самого удара, а после него был зафиксирован пожар рядом. А потом на той же позиции был замечен накрытый маскировочной сеткой объект, имеющий идентичные размеры и вид, как упомянутая РЛС "Каста-2Е2". Все это может свидетельствовать об удачной атаке ВСУ.

"Также, по информации источников, станция перестала фиксироваться после атаки", — говорится в сообщении журналистов "Крымского ветра".

None - фото 1
Снимки со спутника. Фото: Киберборошно

Напомним, недавно мы писали о том, что на пляжах Крыма фиксируют большое количество военных. А также о том, где именно на полуострове готовятся атаки на Одесскую область.

Одесса Крым Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации