Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сокрушительный удар по Крыму — уничтожен пункт базирования дронов

Сокрушительный удар по Крыму — уничтожен пункт базирования дронов

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:57
Атака на Крым - ВСУ уничтожили дроны РФ в пункте базирования
Взрыв в Крыму. Фото иллюстративное: Reuters

Украинские военные снова нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз было уничтожено не менее пяти беспилотников, с помощью которых ВС РФ проводят надводную разведку в Черном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Реклама
Читайте также:

Атака на Крым

ВМС ВС Украины осуществили точную атаку на военные объекты Крыма. В результате удара был уничтожен пункт базирования БпЛА на аэродроме "Херсонес" в городе Севастополь. По данным спутниковой съемки, ВСУ там поразили до трех дронов Mohajer-6 и два беспилотника "Форпост".

Следует отметить, что БпЛА Mohajer-6 и "Форпост" используются противником для разведки надводной обстановки в акватории Черного моря. Они помогают оккупантам вовремя фиксировать цели, которые приближаются к военным объектам Крыма со стороны акватории.

None - фото 1
Спутниковая съемка. Фото: ВМС Украины

Напомним, недавно мы писали о том, как ВСУ сорвали логистику врага на оккупированном полуострове. А также об уничтожении РЛС в Крыму.

Одесса Крым Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации