Атака на Крым - ВСУ уничтожили дроны РФ в пункте базирования

Взрыв в Крыму. Фото иллюстративное: Reuters

Украинские военные снова нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз было уничтожено не менее пяти беспилотников, с помощью которых ВС РФ проводят надводную разведку в Черном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Атака на Крым

ВМС ВС Украины осуществили точную атаку на военные объекты Крыма. В результате удара был уничтожен пункт базирования БпЛА на аэродроме "Херсонес" в городе Севастополь. По данным спутниковой съемки, ВСУ там поразили до трех дронов Mohajer-6 и два беспилотника "Форпост".

Следует отметить, что БпЛА Mohajer-6 и "Форпост" используются противником для разведки надводной обстановки в акватории Черного моря. Они помогают оккупантам вовремя фиксировать цели, которые приближаются к военным объектам Крыма со стороны акватории.

Спутниковая съемка. Фото: ВМС Украины

