Освобождение Крыма - возможна ли высадка десанта и как Украина вернет полуостров под свой контроль

Освобождение Крыма — 2 пути, которыми Украина может это сделать
Сейчас освобождение Крыма только с помощью Сил обороны не представляется возможным. Однако Украина может вернуть себе полуостров военно-политическим и экономическим путями.
Об этом спикер УДА Сергей Братчук сообщил в рамках марафона "Єдині новини".
Освобождение Крыма
Освобождение Крыма будет происходить именно военно-политическим путем. Поскольку высадить там сейчас десант, чтобы вернуть территорию под контроль Украины, не представляется возможным. Ведь это требует большого количества людей, сил и средств.
"Во-первых, воздушный десант сейчас вообще, я думаю, что в военном искусстве он мало рассматривается. Очень в локальных ситуациях рассматривается как эффективный инструмент борьбы за соответствующий объект или за соответствующую территорию. Если говорить о морском, то надо очень много людей и плавсредств, а любые объекты в море это мишени для врага",— говорит спикер УДА Сергей Братчук.
Экономический путь
Кроме военно-политического пути, Украина также может задействовать инструменты экономического давления, чтобы вернуть Крым. В частности, из-за ударов по НПЗ на территории РФ, на полуострове уже возникают серьезные проблемы с топливом, в частности с бензином А-95.
"Даже некоторые пророссийские паблики потихоньку начали завывать и говорить, что проблема возникает. Стал пропадать прежде всего 95-й бензин, и мы понимаем почему. И, собственно, сейчас этот вопрос стал и будет становиться еще более острым. Экономическое освобождение Крыма заключается в лишении врага возможности, в частности, поставлять туда топливо",— говорит спикер УДА Сергей Братчук.
Сергей Братчук напомнил, что после ударов по переправам поставки топлива стали еще более затрудненными, и эта ситуация будет только углубляться.
