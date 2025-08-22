Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Освобождение Крыма — 2 пути, которыми Украина может это сделать

Освобождение Крыма — 2 пути, которыми Украина может это сделать

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:08
Освобождение Крыма - возможна ли высадка десанта и как Украина вернет полуостров под свой контроль
Пыострыв Крым. Фото иллюстративное: Вячеслав Аргенберг / http://www.vascoplanet.com/

Сейчас освобождение Крыма только с помощью Сил обороны не представляется возможным. Однако Украина может вернуть себе полуостров военно-политическим и экономическим путями.

Об этом спикер УДА Сергей Братчук сообщил в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

Освобождение Крыма

Освобождение Крыма будет происходить именно военно-политическим путем. Поскольку высадить там сейчас десант, чтобы вернуть территорию под контроль Украины, не представляется возможным. Ведь это требует большого количества людей, сил и средств.

"Во-первых, воздушный десант сейчас вообще, я думаю, что в военном искусстве он мало рассматривается. Очень в локальных ситуациях рассматривается как эффективный инструмент борьбы за соответствующий объект или за соответствующую территорию. Если говорить о морском, то надо очень много людей и плавсредств, а любые объекты в море это мишени для врага",— говорит спикер УДА Сергей Братчук.

Экономический путь

Кроме военно-политического пути, Украина также может задействовать инструменты экономического давления, чтобы вернуть Крым. В частности, из-за ударов по НПЗ на территории РФ, на полуострове уже возникают серьезные проблемы с топливом, в частности с бензином А-95.

"Даже некоторые пророссийские паблики потихоньку начали завывать и говорить, что проблема возникает. Стал пропадать прежде всего 95-й бензин, и мы понимаем почему. И, собственно, сейчас этот вопрос стал и будет становиться еще более острым. Экономическое освобождение Крыма заключается в лишении врага возможности, в частности, поставлять туда топливо",— говорит спикер УДА Сергей Братчук.

Сергей Братчук напомнил, что после ударов по переправам поставки топлива стали еще более затрудненными, и эта ситуация будет только углубляться.

Напомним, недавно мы писали об удачной операции ВСУ в Крыму. А также о том, что Дональд Трамп не верит в возвращение полуострова под контроль Украины.

Одесса Крым Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации