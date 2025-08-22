Звільнення Криму - чи можлива висадка десанту та як Україна поверне півострів під свій контроль

Пыострыв Крим. Фото ылюстративне: Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/

Наразі звільнення Криму лише за допомогою Сил оборони не уявляється можливим. Однак Україна може повернути собі півострів військово-політичним та економічним шляхами.

Про це речник УДА Сергій Братчук повідомив в рамках марафону "Єдині новини".

Звільнення Криму

Звільнення Криму буде відбуватися саме військово-політичним шляхом. Оскільки висадити там наразі десант, аби повернути територію під контроль України, не є можливим. Адже це потребує велику кількість людей, сил та засобів.

"По-перше, повітряний десант зараз взагалі, я думаю, що в військовому мистецтві він мало розглядається. Дуже в локальних ситуаціях розглядається кефективний інструмент боротьби за відповідний об'єкт або за відповідну територію. Якщо говорити про морський, то треба дуже багато людей та плавзасобів, а будь-які об'єкти у морі це мішені для ворога",— каже речник УДА Сергій Братчук.

Економічний шлях

Окрім військово-політичного шляху, Україна також може задіятий інструменти економічного тиску, аби повернути Крим. Зокрема, через удари по НПЗ на території РФ, на півострові вже виникають серйозні проблеми з пальним, зокрема з бензином А-95.

"Навіть деякі проросійські паблики потихеньку почали завивати і говорити, що проблема виникає. Став пропадати насамперед 95-й бензин, і ми розуміємо чому. І, власне, зараз це питання стало і буде ставати ще гострішим. Економічне звільнення Криму полягає у позбавленні ворога жливості, зокрема, постачати туди паливо",— каже речник УДА Сергій Братчук.

Сергій Братчук нагадав, що після ударів по переправах постачання пального стало ще більш ускладненим, і ця ситуація лише поглиблюватиметься.

