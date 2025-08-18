В Крыму дефицит бензина А-95 - причины

Заправка в Крыму. Фото иллюстративное: investigator.org.ua

В Севастополе на автозаправочных станциях исчез бензин самых ходовых марок. Это может быть следствием сокрушительных атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы на территории России.

Об этом сообщают журналисты издания "Крым. Реалии".

Дефицит бензина

На автозаправочных станциях города из продажи исчезает бензин марок АИ-95 и АИ-95 ультра, который обычно пользовался высоким спросом среди водителей.

По сообщениям местных жителей, найти А-95 становится все сложнее. Кроме того большинство АЗС вообще прекратили его продажу. Подконтрольное России Минтопэнерго Крыма сообщило что причиной отсутствия бензина А-95 на полуострове якобы являются "погодные условия на Керченской паромной переправе". Добавим, аналогичная ситуация сложилась и в городах Краснокаменск и Борзя в Забайкалье.

Следует отметить, недавно ВСУ нанесли ряд ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ, что может быть реальной причиной дефицита некоторых видов топлива.

Ситуация на АЗС. Фото: "Крымский ветер"

Дефицит А-95. Фото: "Крымский ветер"

Напомним, недавно мы писали о том, что пляжи в Крыму заняты военными. А также о заявлении Меджлиса относительно переговоров РФ и США.