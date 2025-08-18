Відео
Головна Одеса У Криму зникли ходові марки бензину з АЗС — у чому причина

У Криму зникли ходові марки бензину з АЗС — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 12:26
У Криму дефіцит бензину А-95 - причини
Заправка у Криму. Фото ілюстративне: investigator.org.ua

У Севастополі на автозаправних станціях зник бензин самих ходових марок. Це може бути наслідком нищівних атак ЗСУ на нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомляють журналісти видання "Крим. Реалії".

Читайте також:

Дефіцит бензину

На автозаправних станціях міста з продажу зникає бензин марок А-95 та А-95 ультра, який зазвичай користувався високим попитом серед водіїв.

За повідомленнями місцевих жителів, знайти А-95 стає все складніше. Крім того більшість АЗС взагалі припинили його продаж. Підконтрольне Росії Мінпаливенерго Криму повідомило що причиною відсутності бензину А-95 на півострові нібито є "погодні умови на Керченській поромній переправі". Додамо, аналогічна ситуація склалася й у містах Краснокаменськ та Борзя у Забайкаллі.

Слід зазначити, нещодавно ЗСУ нанесли ряд ударів по нафтопереробних заводах на території РФ, що може бути реальною причиною дефіциту деяких видів палива.

None - фото 1
Ситуація на АЗС. Фото: "Кримський вітер"
None - фото 2
Дефіцит А-95. Фото: "Кримський вітер"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що пляжі у Криму зайняті військовими. А також про заяву Меджлісу щодо переговорів РФ та США.

Одеса Крим бензин Новини Одеси дефіцит
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
