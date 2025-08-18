У Криму дефіцит бензину А-95 - причини

Заправка у Криму. Фото ілюстративне: investigator.org.ua

У Севастополі на автозаправних станціях зник бензин самих ходових марок. Це може бути наслідком нищівних атак ЗСУ на нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомляють журналісти видання "Крим. Реалії".

Дефіцит бензину

На автозаправних станціях міста з продажу зникає бензин марок А-95 та А-95 ультра, який зазвичай користувався високим попитом серед водіїв.

За повідомленнями місцевих жителів, знайти А-95 стає все складніше. Крім того більшість АЗС взагалі припинили його продаж. Підконтрольне Росії Мінпаливенерго Криму повідомило що причиною відсутності бензину А-95 на півострові нібито є "погодні умови на Керченській поромній переправі". Додамо, аналогічна ситуація склалася й у містах Краснокаменськ та Борзя у Забайкаллі.

Слід зазначити, нещодавно ЗСУ нанесли ряд ударів по нафтопереробних заводах на території РФ, що може бути реальною причиною дефіциту деяких видів палива.

Ситуація на АЗС. Фото: "Кримський вітер"

Дефіцит А-95. Фото: "Кримський вітер"

