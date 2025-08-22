Атака на Крим - ЗСУ знищили дрони РФ у пункті базування

Вибух у Криму. Фото ілюстративне: Reuters

Українські військові знову завдали нищівного удару по окупованому Криму. Цього разу було знищено щонайменше п'ять безпілотників, за допомогою яких ЗС РФ проводять надводну розвідку у Чорному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Атака на Крим

ВМС ЗС України здійснили влучну атаку на військові об'єкти Криму. В результаті удару було знищено пункт базування БпЛА на аеродромі "Херсонес" у місті Севастополь. За даними супутникової зйомки, ЗСУ там вразили до трьох дронів Mohajer-6 та два безпілотники "Форпост".

Слід зазначити, що БпЛА Mohajer-6 та "Форпост" використовуються противником для розвідки надводної обстановки в акваторії Чорного моря. Вони допомагають окупантом вчасно фіксувати цілі, які наближаються до військових об'єктів Криму з боку акваторії.

Супутникова зйомка. Фото: ВМС України

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як ЗСУ зірвали логістику ворога на окупованому півострові. А також про знищення РЛС у Криму.