Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса ВСУ снова атаковали Крым — что уничтожено на этот раз

ВСУ снова атаковали Крым — что уничтожено на этот раз

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 12:57
ССО ВСУ атаковали объекты логистики в Крыму - каким образом
Дым в небе. Фото: Крымский ветер

Силы спецопераций Украины нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз под ударом оказались объекты логистики вражеских войск на полуострове.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

Реклама
Читайте также:

Атака на Крым

Силы специальных операций осуществили успешную атаку на логистику россиян в оккупированном Крыму. В результате удара из строя были выведены объекты, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ на юге Украины.

"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций: Всегда за чертой!",— говорится в сообщении военных.

Добавим, после атаки дым в небе в районе железнодорожных станций в Джанкое и Красногвардейском наблюдали тысячи местных жителей.

None - фото 1
Сообщение ССО. Фото: скриншот поста ССО
ВСУ снова атаковали Крым — что уничтожено на этот раз - фото 2
Дым после взрыва. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об ударе по пункту базирования дронов в Крыму. А также о том, каким образом может произойти освобождениеполуострова.

Одесса Крым ВСУ Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации