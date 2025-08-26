ССО ВСУ атаковали объекты логистики в Крыму - каким образом

Дым в небе. Фото: Крымский ветер

Силы спецопераций Украины нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз под ударом оказались объекты логистики вражеских войск на полуострове.

Об этом сообщают Силы специальных операций Украины.

Атака на Крым

Силы специальных операций осуществили успешную атаку на логистику россиян в оккупированном Крыму. В результате удара из строя были выведены объекты, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ на юге Украины.

"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций: Всегда за чертой!",— говорится в сообщении военных.

Добавим, после атаки дым в небе в районе железнодорожных станций в Джанкое и Красногвардейском наблюдали тысячи местных жителей.

Сообщение ССО. Фото: скриншот поста ССО

Дым после взрыва. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об ударе по пункту базирования дронов в Крыму. А также о том, каким образом может произойти освобождениеполуострова.