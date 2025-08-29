Відео
Головна Одеса Атака на українське судно — кількість загиблих зросла до 2

Атака на українське судно — кількість загиблих зросла до 2

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:55
Атака на корабель України - що відбувається на цей час
Український фрегат. Фото ілюстративне: uainfo

На жаль, загинув ще один військовий моряк з екіпажу корабля ВМС України, по якому вчора завдали удару росіяни. Однак більшість службовців, які перебували на судні вже у безпеці.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

Читайте також:

Наслідки атаки

В результаті атаки на корабель ВМС ЗСУ двоє військовослужбовців загинули, кілька отримали поранення, а деякі досі вважаються зниклими. Тому наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Але у військово-морських силах стверджують, що переважна більшість екіпажу з учорашнього дня перебуває у безпеці.

Російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що внаслідок атаки корабель затонув. Однак ці дані у ВМС не підтверджують.

"Не можу підтвердити інформацію про затоплення судна. Зараз тривають дії пов'язані з порятунку життя, тому більше ніяких подробиць ми надати не можемо",— каже речник ВМС україни Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вчорашню атаку на українське судно. А також про черговий обстріл Києва.

Одеса корабель Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
