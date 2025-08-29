Атака на корабль Украины - что происходит на этот час

Украинский фрегат украинский фрегат. Фото иллюстративное: uainfo

К сожалению, погиб еще один военный моряк из экипажа корабля ВМС Украины, по которому вчера нанесли удар россияне. Однако большинство служащих, которые находились на судне уже в безопасности.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

Последствия атаки

В результате атаки на корабль ВМС ВСУ двое военнослужащих погибли, несколько получили ранения, а некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. Поэтому сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Но в военно-морских силах утверждают, что подавляющее большинство экипажа со вчерашнего дня находится в безопасности.

Российские СМИ распространяли информацию о том, что в результате атаки корабль затонул. Однако эти данные в ВМС не подтверждают.

"Не могу подтвердить информацию о затоплении судна. Сейчас продолжаются действия связанные со спасением жизни, поэтому больше никаких подробностей мы предоставить не можем",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

