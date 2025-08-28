Атака на корабль ВМС ВСУ - какие потери среди военных

Корабль "Симферополь". Фото иллюстративное: ВМС ВСУ

Российские военные атаковали один из кораблей военно-морских сил Украины. В результате вражеского удара, к сожалению, есть погибший и раненые служащие ВСУ.

Об этом в комментарии для издания Укринформ сообщил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Атака на корабль

В результате атаки ВС РФ на корабль военно-морских сил ВСУ один член экипажа, к сожалению, погиб. Еще несколько человек были ранены. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела. Некоторых моряков до сих пор ищут, а уцелевшие уже находятся в безопасности.

"Относительно информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас продолжается устранение последствий атаки. Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению один член экипажа погиб, несколько ранены",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Следует отметить, в соцсетях распространяется информация, что речь идет якобы о разведывательном корабле ВМС Украины "Симферополь". Однако официальных подтверждений этому нет.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом бойцы ГУР подбили российский ракетоноситель. А также о том, почему РФ не будет усиливать Черноморский флот.