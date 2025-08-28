Атака на корабель ВМС ЗСУ - які втрати серед військових

Корабель "Сімферополь". Фото ілюстративне: ВМС ЗСУ

Російські військові атакували один з кораблів військово-морських сил України. Внаслідок ворожого удару, на жаль, є загиблий та поранені службовці ЗСУ.

Про це в коментарі для видання Укрінформ повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Атака на корабель

Внаслідок атаки ЗС РФ на корабель військово-морських сил ЗСУ один член екіпажу, на жаль, загинув. Ще кілька осіб було поранено. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Деяких моряків досі шукають, а вцілілі вже перебувають у безпеці.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Слід зазначити, у соцмережах шириться інформація, що йдеться начебто про розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь". Однак офіційних підтверджень цього немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином бійці ГУР підбили російський ракетоносій. А також про те, чому РФ не буде посилювати Чорноморський флот.