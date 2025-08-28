Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ворог атакував український корабель — є загиблий та поранені

Ворог атакував український корабель — є загиблий та поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 15:55
Атака на корабель ВМС ЗСУ - які втрати серед військових
Корабель "Сімферополь". Фото ілюстративне: ВМС ЗСУ

Російські військові атакували один з кораблів військово-морських сил України. Внаслідок ворожого удару, на жаль, є загиблий та поранені службовці ЗСУ.

Про це в коментарі для видання Укрінформ повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Атака на корабель

Внаслідок атаки ЗС РФ на корабель військово-морських сил ЗСУ один член екіпажу, на жаль, загинув. Ще кілька осіб було поранено. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Деяких моряків досі шукають, а вцілілі вже перебувають у безпеці.

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Слід зазначити, у соцмережах шириться інформація, що йдеться начебто про розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь". Однак офіційних підтверджень цього немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином бійці ГУР підбили російський ракетоносій. А також про те, чому РФ не буде посилювати Чорноморський флот

Одеса корабель Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації