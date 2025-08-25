Россия не будет усиливать свой флот

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Львовский портал

Россия в ближайшее время не будет усиливать Черноморский флот новыми кораблями. Это связано с тем, что его эффективность сегодня является достаточно низкой из-за атак со стороны ВСУ.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

Проблемы Черноморского флота

Россия сегодня до сих пор имеет возможность перебрасывать свои корабли в Черное море, однако не пользуется ею. Даже после перекрытия Турецких проливов у РФ для этого остались другие маршруты, в частности через Гибралтарский пролив.

Однако россияне пока сознательно не делают этого, потому что основные силы Черноморского флота вынуждены базироваться в Новороссийске, не имея возможности выйти в акваторию. В порту, кстати, уже не хватает мест для стоянки. Кроме того, из-за угрозы от ВСУ эффективность кораблей РФ сегодня достаточно низкая.

"Просто поставить корабли у причала — это мало. Их надо постоянно перемещать, менять места стоянки, и, соответственно, причальный флонт нужен в большом количестве. При этом применять Черноморский флот они пока могут очень ограниченно", — говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что в связи с невозможностью использовать флот в полной мере враг делает больший акцент на авиации.

