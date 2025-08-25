Росія не буде підсилювати свій флот

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Львівський портал

Росія найближчим часом не посилюватиме Чорноморський флот новими кораблями. Це пов'язано з тим, що його ефективність сьогодні є досить низькою через атаки з боку ЗСУ.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми Чорноморського флоту

Росія сьогодні досі має можливість перекидати свої кораблі до Чорного моря, однак не користується нею. Навіть після перекриття Турецьких протоків у РФ для цього залишилися інші маршрути, зокрема через Гібралтарську протоку.

Однак росіяни поки свідомо не роблять цього, тому що основні сили Чорноморського флоту змушені базуватися в Новоросійську, не маючи можливості вийти в акваторію. У порту, до речі, вже бракує місць для стоянки. Крім того, через загрозу від ЗСУ ефективність кораблів РФ сьогодні є досить низькою.

"Просто поставити кораблі біля причалу — це мало. Їх треба постійно переміщувати, міняти місця стоянки, і, відповідно, причальний флонт потрібен у великій кількості. При цьому застосовувати Чорноморський флот вони наразі можуть дуже обмежено", — каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що через неможливість використовувати флот повною мірою ворог робить більший акцент на авіації.

