Росія відмовилась від ідеї підсилювати Чорноморський флот — чому

Дата публікації: 25 серпня 2025 18:23
Росія не буде підсилювати свій флот
Корабель РФ. Фото ілюстративне: Львівський портал

Росія найближчим часом не посилюватиме Чорноморський флот новими кораблями. Це пов'язано з тим, що його ефективність сьогодні є досить низькою через атаки з боку ЗСУ.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Проблеми Чорноморського флоту

Росія сьогодні досі має можливість перекидати свої кораблі до Чорного моря, однак не користується нею. Навіть після перекриття Турецьких протоків у РФ для цього залишилися інші маршрути, зокрема через Гібралтарську протоку.

Однак росіяни поки свідомо не роблять цього, тому що основні сили Чорноморського флоту змушені базуватися в Новоросійську, не маючи можливості вийти в акваторію. У порту, до речі, вже бракує місць для стоянки. Крім того, через загрозу від ЗСУ ефективність кораблів РФ сьогодні є досить низькою.

"Просто поставити кораблі біля причалу — це мало. Їх треба постійно переміщувати, міняти місця стоянки, і, відповідно, причальний флонт потрібен у великій кількості. При цьому застосовувати Чорноморський флот вони наразі можуть дуже обмежено", — каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що через неможливість використовувати флот повною мірою ворог робить більший акцент на авіації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий підводний флагман РФ. А також про те, яким чином ЗСУ потопили підлодку "Ростов-на-Дону".

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
