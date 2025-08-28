Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Угроза с моря — враг обстреливает Украину с кораблей

Угроза с моря — враг обстреливает Украину с кораблей

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:55
Как Россия применяет свои ракетоносители на данный момент - война в Украине
Ракетоносители в море. Фото иллюстративное: Укринформ

Ситуация в Азово-Черноморском регионе пока остается стабильной, и враг применяет ракетоносители крайне редко. В частности, во время ночной атаки на украинские города они применены не были.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

В основном тренируются

В последнее время РФ примерно раз в месяц применяет морские носители ракет для атак по украинским городам. А после нанесения ударов суда сразу возвращаются в пункт базирования в Новороссийске.

Российские корабли в Черном и Азовском морях периодически выходят в акваторию, но в основном выполняют не боевые, а тренировочные задачи.

"В море есть разные единицы, они находятся там в основном с тренировочной миссией. Применения не было. Никаких существенных изменений не происходит, и сказать, что как-то существенно меняется обстановка, пока я точно не могу", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что во время ночной массированной атаки ракетоносители РФ с моря не были применены.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ не будет усиливать Черноморский флот. А также о том, каким образом ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону".

Одесса Новости Одессы война в Украине Дмитрий Плетенчук угроза кораблей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации