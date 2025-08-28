Как Россия применяет свои ракетоносители на данный момент - война в Украине

Ракетоносители в море. Фото иллюстративное: Укринформ

Ситуация в Азово-Черноморском регионе пока остается стабильной, и враг применяет ракетоносители крайне редко. В частности, во время ночной атаки на украинские города они применены не были.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в рамках марафона "Єдині новини".

В основном тренируются

В последнее время РФ примерно раз в месяц применяет морские носители ракет для атак по украинским городам. А после нанесения ударов суда сразу возвращаются в пункт базирования в Новороссийске.

Российские корабли в Черном и Азовском морях периодически выходят в акваторию, но в основном выполняют не боевые, а тренировочные задачи.

"В море есть разные единицы, они находятся там в основном с тренировочной миссией. Применения не было. Никаких существенных изменений не происходит, и сказать, что как-то существенно меняется обстановка, пока я точно не могу", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что во время ночной массированной атаки ракетоносители РФ с моря не были применены.

