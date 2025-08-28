Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Загроза з моря — ворог обстрілює Україну з кораблів

Загроза з моря — ворог обстрілює Україну з кораблів

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:55
Як Росія застосовує свої ракетоносії на цей час - війна в Україні
Ракетоносії у морі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні наразі залишається стабільною, і ворог застосовує ракетоносії вкрай рідко. Зокрема, під час нічної атаки на українські міста їх застосовано не було.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Здебільше тренуються

Останнім часом РФ приблизно раз на місяць застосовує морські носії ракет для атак по українських містах. А після завдання ударів судна одразу повертаються у пункт базування в Новоросійську.

Російські кораблі у Чорному й Азовському морях періодично виходять в акваторію, але здебільшого виконують не бойові, а тренувальні завдання.

"В морі є різні одиниці, вони перебувають там здебільшого з тренувальною місією. Застосування не було. Ніяких суттєвих змін не відбувається, і сказати, що якось суттєво змінюється обстановка, наразі я точно не можу", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що під час нічної масованої атаки ракетоносії РФ із моря не були застосовані.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ не буде посилювати Чорноморський флот.  А також про те, яким чином ЗСУ потопили підлодку "Ростов-на-Дону".

Одеса Новини Одеси війна в Україні Дмитро Плетенчук загроза кораблів
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації