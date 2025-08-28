Як Росія застосовує свої ракетоносії на цей час - війна в Україні

Ракетоносії у морі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні наразі залишається стабільною, і ворог застосовує ракетоносії вкрай рідко. Зокрема, під час нічної атаки на українські міста їх застосовано не було.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в рамках марафону "Єдині новини".

Здебільше тренуються

Останнім часом РФ приблизно раз на місяць застосовує морські носії ракет для атак по українських містах. А після завдання ударів судна одразу повертаються у пункт базування в Новоросійську.

Російські кораблі у Чорному й Азовському морях періодично виходять в акваторію, але здебільшого виконують не бойові, а тренувальні завдання.

"В морі є різні одиниці, вони перебувають там здебільшого з тренувальною місією. Застосування не було. Ніяких суттєвих змін не відбувається, і сказати, що якось суттєво змінюється обстановка, наразі я точно не можу", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що під час нічної масованої атаки ракетоносії РФ із моря не були застосовані.

