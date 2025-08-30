Видео
Главная Одесса Эксперт рассказал, как РФ теряет корабли в Черном море

Эксперт рассказал, как РФ теряет корабли в Черном море

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 14:59
Российские корабли в Черном море беззащитны - эксперт назвал причину
Российские корабли на рейде в море. Фото иллюстративное:росСМИ

Российские патрульные корабли в Черном море оказались чрезвычайно уязвимыми даже перед украинскими дронами. Потери судов свидетельствуют о слабости их обороны и отсутствии ударного вооружения, которое Москва так и не установила.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Читайте также:

 

Корабли РФ беззащитны перед украинскими дронами

Рыженко в комментарии объяснил, что российские патрульные корабли типа "Василий Быков" оказались слабыми даже перед воздушными и морскими беспилотниками.

"Они неплохие для полицейских функций, но как показала практика в Черном море — очень беззащитны. Несколько таких кораблей они уже потеряли", — отметил Рыженко.

Он подчеркнул, что россияне пытаются усиливать патрульные суда системами противовоздушной обороны, но делают это кустарными методами:

"Были случаи, когда они ставили ПВО прямо на корму корабля, фактически сняв его с суши. Но это не спасает", — сказал эксперт.

Отсутствие ударного оружия

По его словам, главная слабость этих кораблей — отсутствие ударного оружия. Россия планировала установить на них ракеты "Калибр", однако этого так и не произошло.

"Их большая слабость в том, что они фактически остаются безоружными. А мы уже знаем, как с ними бороться, и будем это делать", — добавил Андрей Рыженко.

Напомним, Россия в ближайшее время не будет усиливать Черноморский флот новыми кораблями из-за достаточно низкой эффективности перед атаками со стороны ВСУ. Также мы писали, что погиб еще один военный моряк из экипажа корабля ВМС Украины, по которому нанесли удар россияне.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
