Россия в Черном море - ситуация с оккупантами возле Крыма

Российские корабли на рейде в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские войска продолжают активно действовать в акватории Черного моря. Они охраняют оккупированные порты Крыма, патрулируют территорию и пытаются контролировать воды, которые юридически им не принадлежат.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Россия контролирует Черное море

По его словам, несмотря на значительные потери, Москва все еще сохраняет там присутствие, используя как военные катера, так и гражданские суда для незаконного вывоза украинских ресурсов. Плетенчук пояснил, что сейчас россияне больше не используют большие патрульные корабли, как это было раньше.

"Это малые катера и, соответственно, авиация. Но да, к сожалению, они до сих пор там присутствуют, до сих пор там господствуют", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что в Черном море оккупанты выполняют задачи по охране своих баз в Крыму, противодиверсионной и противоминной обороны. В то же время их деятельность не имеет никакой легитимности.

"Так или иначе, в этой зоне они оперируют незаконно. И это касается не только боевых единиц, это касается и гражданского судоходства", — подчеркнул представитель ВМС.

РФ грабит оккупированные территории

По его словам, Россия активно использует гражданские корабли, чтобы грабить украинские территории. Для перепродажи краденого россияне подделывают документы.

"Они задействуют гражданские суда для того, чтобы продолжать грабить наши оккупированные территории, вывозя оттуда различные товары. В первую очередь это зерно, уголь и металл. Но все равно они вынуждены подделывать документы и продавать украденное как собственный товар", — пояснил Плетенчук.

Также он напомнил, что Россия пытается юридически оформить Азовское море как "внутреннее", а украинские порты Бердянск и Мариуполь — как "свои". Эти попытки не имеют никакой международной силы, но показывают стремление Москвы узаконить оккупацию.

Напомним, у побережья Одессы гражданское грузовое судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве.