Украинские дроны, вероятно, уничтожили вертолеты в Симферополе

Украинские дроны уничтожили вертолеты в Крыму — OSINT-аналитики
Утром 30 августа украинские беспилотники, вероятно, нанесли сокрушительный удар по военной технике врага в Крыму. По данным мониторинговых ресурсов, под удар попал аэропорт в Симферополе, где оккупанты держали свои боевые вертолеты.
Об этом сообщает OSINT-аналитик AviVector в соцсети X.
Уничтожение вертолетов в Крыму
По предварительной информации аналитика, уничтожены два российских вертолета — Ми-8 и Ми-24. Анализ спутниковых снимков от 22 и 30 августа подтверждает, что именно на месте их дислокации возник масштабный пожар.
Украинские разведчики и волонтеры помогли идентифицировать точку попадания. Авторы OSINT-расследований подчеркивают: удар был нанесен ювелирно точно.
