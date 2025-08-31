Украинские дроны, вероятно, уничтожили вертолеты в Симферополе

Поврежденные самолеты РФ. Фото иллюстративное: Maxar

Утром 30 августа украинские беспилотники, вероятно, нанесли сокрушительный удар по военной технике врага в Крыму. По данным мониторинговых ресурсов, под удар попал аэропорт в Симферополе, где оккупанты держали свои боевые вертолеты.

Об этом сообщает OSINT-аналитик AviVector в соцсети X.

Сообщение аналитика. Фото: скриншот из X

Уничтожение вертолетов в Крыму

По предварительной информации аналитика, уничтожены два российских вертолета — Ми-8 и Ми-24. Анализ спутниковых снимков от 22 и 30 августа подтверждает, что именно на месте их дислокации возник масштабный пожар.

Украинские разведчики и волонтеры помогли идентифицировать точку попадания. Авторы OSINT-расследований подчеркивают: удар был нанесен ювелирно точно.

Аэропорт в Симферополе, где, вероятно, уничтожены российские вертолеты. Фото: OSINT-аналитик AviVector

