Главная Одесса Массированная атака дронов на Одесчину — последствия и видео

Массированная атака дронов на Одесчину — последствия и видео

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 09:16
Атака дронами в Одесской области: без света 29 тысяч абонентов
Россия атаковала Одесский район. Фото: ГСЧС

В ночь на 31 августа россияне атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Больше всего пострадал город Черноморск, где обесточены десятки тысяч домов. Пожары и разрушения удалось быстро локализовать, но есть пострадавшие.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Обстрел Одесской области 31 августа 2025 года

По его информации, в результате попаданий повреждена энергетическая инфраструктура — более 29 тысяч абонентов остались без света. Критически важные объекты работают от генераторов.

В некоторых местах вспыхнули пожары. По данным ГСЧС, огонь быстро ликвидировали. К работам привлекли 26 единиц техники и 84 спасателя, а также еще одну машину и четырех добровольцев от Ассоциации пожарных Украины.

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 2
Спасатели работают на месте попадания российского дрона. Фото: ГСЧС

Обстрел Черноморска — какие последствия

Кроме энергетической инфраструктуры, подверглись разрушениям и частные дома и административные помещения. Обломками был травмирован один человек.

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 3
Ликвидация последствий попадания в Черноморске. Фото: ГСЧС

Сейчас продолжается восстановление электроснабжения. В то же время правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 4
Спасатель подсоединяет шланг с водой. Фото: ГСЧС

Напомним, Россия развернула масштабную информационную кампанию, целью которой является формирование у западной аудитории убеждения, что победа РФ в войне неизбежна. Также мы писали, что сегодня у города Донецк "день рождения".

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
