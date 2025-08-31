Атака дронами в Одесской области: без света 29 тысяч абонентов

Массированная атака дронов на Одесчину — последствия и видео
В ночь на 31 августа россияне атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Больше всего пострадал город Черноморск, где обесточены десятки тысяч домов. Пожары и разрушения удалось быстро локализовать, но есть пострадавшие.
Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Обстрел Одесской области 31 августа 2025 года
По его информации, в результате попаданий повреждена энергетическая инфраструктура — более 29 тысяч абонентов остались без света. Критически важные объекты работают от генераторов.
В некоторых местах вспыхнули пожары. По данным ГСЧС, огонь быстро ликвидировали. К работам привлекли 26 единиц техники и 84 спасателя, а также еще одну машину и четырех добровольцев от Ассоциации пожарных Украины.
Обстрел Черноморска — какие последствия
Кроме энергетической инфраструктуры, подверглись разрушениям и частные дома и административные помещения. Обломками был травмирован один человек.
Сейчас продолжается восстановление электроснабжения. В то же время правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.
Напомним, Россия развернула масштабную информационную кампанию, целью которой является формирование у западной аудитории убеждения, что победа РФ в войне неизбежна. Также мы писали, что сегодня у города Донецк "день рождения".
