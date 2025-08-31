Атака дронами на Одещину: без світла 29 тисяч абонентів

Росія атакувала Одеський район. Фото: ДСНС

В ніч проти 31 серпня росіяни атакували Одеський район ударними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Чорноморськ, де знеструмлені десятки тисяч домівок. Пожежі та руйнування вдалося швидко локалізувати, але є постраждалі.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Обстріл Одещини 31 серпня 2025

За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджена енергетична інфраструктура — понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Критично важливі об’єкти працюють від генераторів.

У деяких місцях спалахнули пожежі. За даними ДСНС, вогонь швидко ліквідували. До робіт залучили 26 одиниць техніки та 84 рятувальники, а також ще одну машину та чотирьох добровольців від Асоціації пожежних України.

Рятувальники працюють на місці влучання російського дрона. Фото: ДСНС

Обстріл Чорноморська — які наслідки

Крім енергетичної інфраструктури, зазнали руйнувань і приватні будинки та адміністративні приміщення. Уламками було травмовано одну людину.

Ліквідація наслідків влучання в Чорноморську. Фото: ДСНС

Нині триває відновлення електропостачання. Водночас правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Рятувальник під'єднує шланг з водою. Фото: ДСНС

