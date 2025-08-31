Атака дронами на Одещину: без світла 29 тисяч абонентів

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео
В ніч проти 31 серпня росіяни атакували Одеський район ударними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Чорноморськ, де знеструмлені десятки тисяч домівок. Пожежі та руйнування вдалося швидко локалізувати, але є постраждалі.
Про це у неділю, 31 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Обстріл Одещини 31 серпня 2025
За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджена енергетична інфраструктура — понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Критично важливі об’єкти працюють від генераторів.
У деяких місцях спалахнули пожежі. За даними ДСНС, вогонь швидко ліквідували. До робіт залучили 26 одиниць техніки та 84 рятувальники, а також ще одну машину та чотирьох добровольців від Асоціації пожежних України.
Обстріл Чорноморська — які наслідки
Крім енергетичної інфраструктури, зазнали руйнувань і приватні будинки та адміністративні приміщення. Уламками було травмовано одну людину.
Нині триває відновлення електропостачання. Водночас правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, метою якої є формування у західної аудиторії переконання, що перемога РФ у війні неминуча. Також ми писали, що сьогодні у міста Донецьк "день народження".
Читайте Новини.LIVE!