Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 09:16
Атака дронами на Одещину: без світла 29 тисяч абонентів
Росія атакувала Одеський район. Фото: ДСНС

В ніч проти 31 серпня росіяни атакували Одеський район ударними безпілотниками. Найбільше постраждало місто Чорноморськ, де знеструмлені десятки тисяч домівок. Пожежі та руйнування вдалося швидко локалізувати, але є постраждалі. 

Про це у неділю, 31 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:
Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 1
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Обстріл Одещини 31 серпня 2025

За його інформацією, внаслідок влучань пошкоджена енергетична інфраструктура — понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Критично важливі об’єкти працюють від генераторів.

У деяких місцях спалахнули пожежі. За даними ДСНС, вогонь швидко ліквідували. До робіт залучили 26 одиниць техніки та 84 рятувальники, а також ще одну машину та чотирьох добровольців від Асоціації пожежних України.

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 2
Рятувальники працюють на місці влучання російського дрона. Фото: ДСНС

Обстріл Чорноморська — які наслідки

Крім енергетичної інфраструктури, зазнали руйнувань і приватні будинки та адміністративні приміщення. Уламками було травмовано одну людину.

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 3
Ліквідація наслідків влучання в Чорноморську. Фото: ДСНС

Нині триває відновлення електропостачання. Водночас правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Масована атака дронів на Одещину — наслідки та відео - фото 4
Рятувальник під'єднує шланг з водою. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, метою якої є формування у західної аудиторії переконання, що перемога РФ у війні неминуча. Також ми писали, що сьогодні у міста Донецьк "день народження".

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони світло атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
