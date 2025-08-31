Массированная атака на Черноморск - мэр Гуляев о последствиях

Пункт несокрушимости в Черноморске. Фото: openstreetmap.org/Yuriy Kvach

Ночь на 31 августа стала для Черноморска самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. Больше всего пострадали объекты энергетики, часть города осталась без света и воды. В городе открывают пункты несокрушимости.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев.

Самая массированная атака на Черноморск с 2022 года

Василий Гуляев назвал атаку беспрецедентной за последние годы. Он отметил, что враг снова целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре.

"Сегодня враг совершил массовую атаку на наш город. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Это в очередной раз доказывает, что враг ведет войну с гражданским населением. Это самая массированная атака с 2022 года на наш город", — сказал Гуляев.

Пункты несокрушимости в Черноморске

По его словам, в городе уже организовывают помощь людям. Больница работает от генератора, а водоканал запустил резервные системы, чтобы обеспечить горожан хотя бы технической водой.

"Мы запускаем мобильные машины, которые будут подвозить воду в районы, где генераторы не работают. С 12:00 открываем пункты несокрушимости — там можно будет зарядить телефоны и получить поддержку. Также обеспечиваем подвоз технической воды, если потребуется", — сказал городской голова.

Мэр добавил, что несмотря на масштабную атаку, в больнице не зафиксировано пострадавших. Сейчас, по его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы дети 1 сентября смогли пойти в школу, несмотря на последствия атаки.

"Завтра 1 сентября, и мы хотим, чтобы наши детки пошли в школу и все было хорошо. Работаем все ради победы", — добавил мэр.

Напомним, Россия нанесла удар сразу по четырем энергетическим объектам в Одесской области, 29 тысяч абонентов в Черноморске остались без света. Также мы писали, что силы ПВО обезвредили 126 из 142 ударных БпЛА этой ночью.