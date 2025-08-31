Відео
Головна Одеса В Чорноморську на Одещині відкривають пункти незламності

В Чорноморську на Одещині відкривають пункти незламності

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 10:33
Масована атака на Чорноморськ — мер Гуляєв про наслідки
Пункт незламності в Чорноморську. Фото: openstreetmap.org/Yuriy Kvach

Ніч проти 31 серпня стала для Чорноморська найважчою від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше постраждали об’єкти енергетики, частина міста залишилася без світла й води. В місті відкривають пункти незламності. 

Про це у неділю, 31 серпня, повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв

Читайте також:

Наймасованіша атака на Чорноморськ з 2022 року

Василь Гуляєв назвав атаку безпрецедентною за останні роки. Він наголосив, що ворог знову цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі.

"Сьогодні ворог здійснив масову атаку на наше місто. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. Це вкотре доказує, що ворог веде війну з цивільним населенням. Це наймасованіша атака з 2022 року на наше місто", — сказав Гуляєв.

Пункти незламності в Чорноморську

За його словами, у місті вже організовують допомогу людям. Лікарня працює від генератора, а водоканал запустив резервні системи, щоб забезпечити містян хоча б технічною водою.

"Ми запускаємо мобільні машини, які будуть підвозити воду в райони, де генератори не працюють. Із 12:00 відкриваємо пункти незламності — там можна буде зарядити телефони та отримати підтримку. Також забезпечуємо підвіз технічної води, якщо буде потрібно", — сказав міський голова.

Мер додав, що попри масштабну атаку, у лікарні не зафіксовано постраждалих. Наразі, за його словами, комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби діти 1 вересня змогли піти до школи попри наслідки атаки.

"Завтра 1 вересня, і ми хочемо, щоб наші дітки пішли до школи і все було добре. Працюємо всі заради перемоги", — додав мер.

Нагадаємо, Росія завдала удару одразу по чотирьох енергетичних об’єктах на Одещині, 29 тисяч абонентів у Чорноморську залишилися без світла. Також ми писали, що сили ППО знешкодили 126 зі 142 ударних БпЛА цієї ночі.

Одеса Одеська область Новини Одеси пункт обігріву дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
