Удар по Одещині — росіяни пошкодили чотири енергооб'єкти

Удар по Одещині — росіяни пошкодили чотири енергооб'єкти

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 09:55
Нічна атака дронами на Одещину: під ударом об'єкти ДТЕК
РФ вночі атакувала 4 обʼєкти ДТЕК на Одещині. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія у ніч на 31 серпня завдала удару одразу по чотирьох енергетичних об’єктах на Одещині. У Чорноморську понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в компанії ДТЕК.

Читайте також:
Удар по Одещині — росіяни пошкодили чотири енергооб'єкти - фото 1
Допис компанії ДТЕК. Фото: скриншот з Telegram

Атака на об'єкти ДТЕК на Одещині

У компанії кажуть, що енергетики готуються розпочати ремонтні роботи, щойно отримають дозвіл від військових та рятувальників.

"Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", — написали в ДТЕК.

Які пошкодження у Чорноморську після атаки

За даними Одеської обласної прокуратури, окрім енергооб'єктів, руйнувань зазнали адміністративні та складські приміщення кількох підприємств, дах приватного будинку. Вогонь знищив три легкових автомобілі, ще кілька будівель отримали значні ушкодження. Одна людина дістала поранення, їй надали першу медичну допомогу на місці.

Удар по Одещині — росіяни пошкодили чотири енергооб'єкти - фото 2
Допис прокуратури. Фото: скриншот з Telegram

Прокурори Одеської обласної прокуратури разом із поліцією та співробітниками СБУ документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування за статтею про воєнні злочини — ч.1 ст.438 КК України.

Нагадаємо, найгарячіше минулої доби було на Покровському напрямку, де захисники відбили пів сотні атак ворога. Також ми писали, що в ГУР анонсували нові операції проти російських терористів

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК атака руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
