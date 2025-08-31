Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар по Одесчине — россияне повредили четыре энергообъекта

Удар по Одесчине — россияне повредили четыре энергообъекта

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 09:55
Ночная атака дронами в Одесской области: под ударом объекты ДТЭК
РФ ночью атаковала 4 объекта ДТЭК в Одесской области. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия в ночь на 31 августа нанесла удар сразу по четырем энергетическим объектам в Одесской области. В Черноморске более 29 тысяч абонентов остались без света.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в компании ДТЭК.

Реклама
Читайте также:
Удар по Одещині — росіяни пошкодили чотири енергооб'єкти - фото 1
Сообщение компании ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Атака на объекты ДТЭК в Одесской области

В компании говорят, что энергетики готовятся начать ремонтные работы, как только получат разрешение от военных и спасателей.

"Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", — написали в ДТЭК.

Какие повреждения в Черноморске после атаки

По данным Одесской областной прокуратуры, кроме энергообъектов, разрушениям подверглись административные и складские помещения нескольких предприятий, крыша частного дома. Огонь уничтожил три легковых автомобиля, еще несколько зданий получили значительные повреждения. Один человек получил ранения, ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

Удар по Одещині — росіяни пошкодили чотири енергооб'єкти - фото 2
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот из Telegram

Прокуроры Одесской областной прокуратуры вместе с полицией и сотрудниками СБУ документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях — ч.1 ст.438 УК Украины.

Напомним, горячее всего за прошедшие сутки было на Покровском направлении, где защитники отбили полсотни атак врага. Также мы писали, что в ГУР анонсировали новые операции против российских террористов.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК атака разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации