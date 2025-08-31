Ночная атака дронами в Одесской области: под ударом объекты ДТЭК

РФ ночью атаковала 4 объекта ДТЭК в Одесской области. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россия в ночь на 31 августа нанесла удар сразу по четырем энергетическим объектам в Одесской области. В Черноморске более 29 тысяч абонентов остались без света.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в компании ДТЭК.

Сообщение компании ДТЭК. Фото: скриншот из Telegram

Атака на объекты ДТЭК в Одесской области

В компании говорят, что энергетики готовятся начать ремонтные работы, как только получат разрешение от военных и спасателей.

"Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", — написали в ДТЭК.

Какие повреждения в Черноморске после атаки

По данным Одесской областной прокуратуры, кроме энергообъектов, разрушениям подверглись административные и складские помещения нескольких предприятий, крыша частного дома. Огонь уничтожил три легковых автомобиля, еще несколько зданий получили значительные повреждения. Один человек получил ранения, ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот из Telegram

Прокуроры Одесской областной прокуратуры вместе с полицией и сотрудниками СБУ документируют последствия обстрелов. Начато досудебное расследование по статье о военных преступлениях — ч.1 ст.438 УК Украины.

