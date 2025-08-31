Відео
Головна Одеса Українські дрони знищили гелікоптери РФ у Криму — OSINT-аналітики

Українські дрони знищили гелікоптери РФ у Криму — OSINT-аналітики

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:36
Українські дрони, ймовірно, знищили гелікоптери в Сімферополі
Пошкоджені літаки РФ. Фото ілюстративне: Maxar

Вранці 30 серпня українські безпілотники, ймовірно, завдали нищівного удару по військовій техніці ворога в Криму. За даними моніторингових ресурсів, під удар потрапив аеропорт у Сімферополі, де окупанти тримали свої бойові гелікоптери.

Про це повідомляє OSINT-аналітик AviVector у соцмережі X.

Читайте також:
Українські дрони знищили гелікоптери РФ в Криму — OSINT-аналітики - фото 1
Допис аналітика. Фото: скриншот з X

Знищення гелікоптерів у Криму

За попередньою інформацією аналітика, знищено два російські гвинтокрили — Мі-8 та Мі-24. Аналіз супутникових знімків від 22 і 30 серпня підтверджує, що саме на місці їхньої дислокації виникла масштабна пожежа.

Українські розвідники й волонтери допомогли ідентифікувати точку влучання. Автори OSINT-розслідувань підкреслюють: удар було завдано ювелірно точно.

Українські дрони знищили гелікоптери РФ в Криму — OSINT-аналітики - фото 2
Аеропорт у Сімферополі, де, ймовірно, знищено російські гелікоптери. Фото: OSINT-аналітик AviVector

Нагадаємо, Росія завдала удару одразу по чотирьох енергетичних об’єктах на Одещині, понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Також ми писали, що у Чорноморську частина міста залишилася й без води, відкриваються пункти незламності

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
