Українські дрони, ймовірно, знищили гелікоптери в Сімферополі

Пошкоджені літаки РФ. Фото ілюстративне: Maxar

Вранці 30 серпня українські безпілотники, ймовірно, завдали нищівного удару по військовій техніці ворога в Криму. За даними моніторингових ресурсів, під удар потрапив аеропорт у Сімферополі, де окупанти тримали свої бойові гелікоптери.

Про це повідомляє OSINT-аналітик AviVector у соцмережі X.

Допис аналітика. Фото: скриншот з X

Знищення гелікоптерів у Криму

За попередньою інформацією аналітика, знищено два російські гвинтокрили — Мі-8 та Мі-24. Аналіз супутникових знімків від 22 і 30 серпня підтверджує, що саме на місці їхньої дислокації виникла масштабна пожежа.

Українські розвідники й волонтери допомогли ідентифікувати точку влучання. Автори OSINT-розслідувань підкреслюють: удар було завдано ювелірно точно.

Аеропорт у Сімферополі, де, ймовірно, знищено російські гелікоптери. Фото: OSINT-аналітик AviVector

