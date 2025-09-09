Видео
Главная Одесса Угроза для Одесчины — корабли врага наготове в Черном море

Угроза для Одесчины — корабли врага наготове в Черном море

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:24
Ракетоносители РФ в Черном море несут угрозу Одесской области
Запуск ракеты с моря. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

После длительного перерыва Россия снова вывела ракетоносители в Черное море. Сейчас на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля с "Калибрами" наготове. 

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Ракетоносители в море

Утром а акватории Черного моря зафиксировали два корабля РФ, на снаряжении которых — до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Опасность "Калибров" Россия активно применяет крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Их запускают с кораблей и подводных лодок в Черном море, а большая дальность позволяет поражать цели далеко от места пуска. Ракеты летят на низкой высоте, поэтому системам ПВО сложно их обнаруживать и сбивать.

Еще одна угроза заключается в том, что "Калибры" могут оснащать кассетными боеприпасами, которые увеличивают масштабы поражения.

Напомним, мы писали, что россияне в основном держат ракетоносители в пунктах базирования. Также мы сообщали, что дроны MAGURA запугали флот РФ.

Одесса Одесская область Новости Одессы море угроза кораблей
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
