Главная Одесса Корабль подорвался у берегов Одесчины — что известно сегодня

Корабль подорвался у берегов Одесчины — что известно сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 19:07
В ВМС рассказали детали подрыва гражданского судна в Черном море
Корабль терпит крушение у берегов Одесчины. Фото: Скриншот

У побережья Одесской области гражданское судно подорвалось на неустановленном взрывном предмете. Жертв и серьезных технических потерь, к счастью, нет. Сейчас рассматривают несколько версий инцидента, в том числе последствия атак.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Инцидент в море

По словам Дмитрия Плетенчука, судно наткнулось на неустановленное взрывное устройство. Взрыв не вызвал значительных повреждений и обошелся без жертв. Сейчас специалисты проверяют корабль и акваторию вокруг, чтобы исключить дальнейшую опасность.

"Возможно, это последствия ночной атаки, когда после сбивания дронов что-то оставалось в акватории", — пояснил представитель ВМС.

Разминирование акватории

Работа по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных объектов ведется постоянно. За последние месяцы изъяты десятки мин и других опасных предметов, включая те, что остались со времен Второй мировой войны. Плетенчук подчеркнул, что разминирование Черного моря осложняется природными условиями, штормами и большой площадью акватории.

"Процесс разминирования довольно сложный, длительный. Учитывая особенно то, что это море, это не суша. Здесь еще и природные условия, погодные, имеют большое значение. Это всегда дополнительная опасность. Однако, этот процесс происходит постоянно", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что бойцы ГУР подбили российский корабль. Также мы писали, что эксперт объяснил, что российские патрульные корабли типа "Василий Быков" оказались слабыми беспилотниками.

 

Одесса ВМС корабль взрыв Одесская область импорт море
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
