В ВМС рассказали детали подрыва гражданского судна в Черном море

У побережья Одесской области гражданское судно подорвалось на неустановленном взрывном предмете. Жертв и серьезных технических потерь, к счастью, нет. Сейчас рассматривают несколько версий инцидента, в том числе последствия атак.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Инцидент в море

По словам Дмитрия Плетенчука, судно наткнулось на неустановленное взрывное устройство. Взрыв не вызвал значительных повреждений и обошелся без жертв. Сейчас специалисты проверяют корабль и акваторию вокруг, чтобы исключить дальнейшую опасность.

"Возможно, это последствия ночной атаки, когда после сбивания дронов что-то оставалось в акватории", — пояснил представитель ВМС.

Разминирование акватории

Работа по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных объектов ведется постоянно. За последние месяцы изъяты десятки мин и других опасных предметов, включая те, что остались со времен Второй мировой войны. Плетенчук подчеркнул, что разминирование Черного моря осложняется природными условиями, штормами и большой площадью акватории.

"Процесс разминирования довольно сложный, длительный. Учитывая особенно то, что это море, это не суша. Здесь еще и природные условия, погодные, имеют большое значение. Это всегда дополнительная опасность. Однако, этот процесс происходит постоянно", — подытожил Плетенчук.

