У ВМС розповіли деталі підриву цивільного судна у Чорному морі

Біля узбережжя Одеської області цивільне судно підірвалося на невстановленому вибуховому предметі. Жертв і серйозних технічних втрат, на щастя, немає. Наразі розглядають кілька версій інциденту, зокрема наслідки атак.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Інцидент в морі

За словами Дмитра Плетенчука, судно натрапило на невстановлений вибуховий пристрій. Вибух не спричинив значних пошкоджень і обійшовся без жертв. Наразі спеціалісти перевіряють корабель та акваторію навколо, щоб виключити подальшу небезпеку.

"Можливо, це наслідки нічної атаки, коли після збиття дронів щось залишалося в акваторії", – пояснив речник ВМС.

Розмінування акваторії

Робота з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних об’єктів ведеться постійно. За останні місяці вилучено десятки мін та інших небезпечних предметів, включно із тими, що залишилися після Другої світової війни. Плетенчук підкреслив, що розмінування Чорного моря ускладнюється природними умовами, штормами та великою площею акваторії.

"Процес розмінування доволі складний, тривалий. Враховуючи особливо те, що це море, це не суходіл. Тут ще й природні умови, погодні, мають велике значення. Це завжди додаткова небезпека. Проте, цей процес відбувається постійно", — підсумував Плетенчук.

