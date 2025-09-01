Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Корабель підірвався біля берегів Одещини — що відомо сьогодні

Корабель підірвався біля берегів Одещини — що відомо сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 19:07
У ВМС розповіли деталі підриву цивільного судна у Чорному морі
Корабель тоне біля берегів Одещини. Фото: Скріншот

Біля узбережжя Одеської області цивільне судно підірвалося на невстановленому вибуховому предметі. Жертв і серйозних технічних втрат, на щастя, немає. Наразі розглядають кілька версій інциденту, зокрема наслідки атак.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Інцидент в морі

За словами Дмитра Плетенчука, судно натрапило на невстановлений вибуховий пристрій. Вибух не спричинив значних пошкоджень і обійшовся без жертв. Наразі спеціалісти перевіряють корабель та акваторію навколо, щоб виключити подальшу небезпеку.

"Можливо, це наслідки нічної атаки, коли після збиття дронів щось залишалося в акваторії", – пояснив речник ВМС.

Розмінування акваторії

Робота з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних об’єктів ведеться постійно. За останні місяці вилучено десятки мін та інших небезпечних предметів, включно із тими, що залишилися після Другої світової війни. Плетенчук підкреслив, що розмінування Чорного моря ускладнюється природними умовами, штормами та великою площею акваторії.

"Процес розмінування доволі складний, тривалий. Враховуючи особливо те, що це море, це не суходіл. Тут ще й природні умови, погодні, мають велике значення. Це завжди додаткова небезпека. Проте, цей процес відбувається постійно", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бійці ГУР підбили російський корабель. Також ми писали, що експерт пояснив, що російські патрульні кораблі типу "Василь Биков" виявилися слабкими безпілотниками.

 

Одеса ВМС корабель вибух Одеська область імпорт море
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації