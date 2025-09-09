Відео
Головна Одеса Загроза для Одещини — кораблі ворога напоготові у Чорному морі

Загроза для Одещини — кораблі ворога напоготові у Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:24
Ракетоносії РФ у Чорному морі несуть загрозу Одещині
Запуск ракети з моря. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Після тривалої перерви Росія знову вивела ракетоносії у Чорне море. Наразі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі з "Калібрами" напоготові.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Ракетоносії у морі

Зранку в акваторії Чорного моря зафіксували два кораблі РФ, на споряджені яких до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Росія активно застосовує крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні. Їх запускають із кораблів і підводних човнів у Чорному морі, а велика дальність дозволяє вражати цілі далеко від місця пуску. Ракети летять на низькій висоті, тому системам ППО складно їх виявляти та збивати.

Ще одна загроза полягає в тому, що "Калібри" можуть оснащувати касетними боєприпасами, які збільшують масштаби ураження.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни здебільшого тримають ракетоносії у пунктах базування. Також ми повідомляли, що дрони MAGURA залякали флот РФ.

Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
