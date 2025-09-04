Оперативна ситуація у Чорному морі: що загрожує Одещині

Російський корабель у морі. Фото ілюстративне: Pavel Rebrov, Reuters

У Чорному морі триває постійна робота з моніторингу та розмінування. Попри активність російської авіації та присутність невеликих катерів, загрози з боку великих кораблів зараз не спостерігається.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Загроза обстрілів Дмитро Плетенчук повідомив, що на цей час у Чорному морі не зафіксовано виходу ворожих великих кораблів. За його словами, росіяни здебільшого використовують невеликі катери, які здійснюють зовнішній рейд. Він також підкреслив, що російська авіація активно діє в повітряному просторі над морем. "На жаль, у небі працює російська авіація. Вони здійснюють літаковильоти з метою охорони й патрулювання. Іноді з повітря завдають ударів", — пояснив речник. Небезпека мін Щодо безпеки транспортного коридору, Плетенчук наголосив, що робота з його забезпечення не припиняється, а робота триває 24 на 7. За його словами, лише цього року в морі знищено десятки мін та інших вибухонебезпечних предметів. Частина з них — ще часів Другої світової війни, а частина з’явилася вже після початку повномасштабного вторгнення. "Ми, як робили огляди підхідних каналів, стоянок, акваторії, так і робимо. Роботи вистачить ще нашим онукам", — підсумував Плетенчук.

