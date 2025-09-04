Відео
Загроза з моря — росіяни бояться випускати свої кораблі

Загроза з моря — росіяни бояться випускати свої кораблі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:59
Оперативна ситуація у Чорному морі: що загрожує Одещині
Російський корабель у морі. Фото ілюстративне: Pavel Rebrov, Reuters

У Чорному морі триває постійна робота з моніторингу та розмінування. Попри активність російської авіації та присутність невеликих катерів, загрози з боку великих кораблів зараз не спостерігається.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Загроза обстрілів

Дмитро Плетенчук повідомив, що на цей час у Чорному морі не зафіксовано виходу ворожих великих кораблів. За його словами, росіяни здебільшого використовують невеликі катери, які здійснюють зовнішній рейд. Він також підкреслив, що російська авіація активно діє в повітряному просторі над морем.

"На жаль, у небі працює російська авіація. Вони здійснюють літаковильоти з метою охорони й патрулювання. Іноді з повітря завдають ударів", — пояснив речник.

Небезпека мін

Щодо безпеки транспортного коридору, Плетенчук наголосив, що робота з його забезпечення не припиняється, а робота триває 24 на 7. За його словами, лише цього року в морі знищено десятки мін та інших вибухонебезпечних предметів. Частина з них — ще часів Другої світової війни, а частина з’явилася вже після початку повномасштабного вторгнення.

"Ми, як робили огляди підхідних каналів, стоянок, акваторії, так і робимо. Роботи вистачить ще нашим онукам", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни атакували Одещину двома балістичними ракетами. Також ми повідомляли, що Україна знищує російську ППО в Криму.

Одеса Одеська область Новини Одеси море міни загроза кораблів
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
