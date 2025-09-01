Знищення радарів і телескопа в Криму послабило ППО РФ

Ворожа ТРЛК. Фото ілюстративне: radartutorial

Українські воїни завдали потужного удару по військовій інфраструктурі росіян у тимчасово окупованому Криму. Серед знищених об’єктів – унікальний радянський радіотелескоп і кілька сучасних радарних комплексів. Це серйозно послаблює систему ППО ворога, яку він намагається постійно відновлювати.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Знищення ППО

Як пояснив Дмитро Плетенчук, у Криму розташована величезна кількість систем ППО та радарів. Вони прикривають Кримський міст, військову інфраструктуру на півострові й напрямок до Новоросійська.

"Проріджувати цю щільність — завдання номер один. Бо поки є потужне ППО, виконувати інші місії доволі складно. Втрати таких систем компенсувати дуже дорого і непросто", — зазначив Плетенчук.

Особливо цінним трофеєм став радіотелескоп РТ-70, створений ще за радянських часів для відстеження супутникових угруповань. Він був унікальним об’єктом, відновити який швидко неможливо.

Нагадаємо, українські дрони атакували аеродром у Сімферополі. Також ми писали, що бійці ГУР уразили два ворожі літаки та судно.