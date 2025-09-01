Уничтожение радаров и телескопа в Крыму ослабило ПВО РФ

Вражеская ТРЛК. Фото иллюстративное: radartutorial

Украинские воины нанесли мощный удар по военной инфраструктуре россиян во временно оккупированном Крыму. Среди уничтоженных объектов - уникальный советский радиотелескоп и несколько современных радарных комплексов. Это серьезно ослабляет систему ПВО врага, которую он пытается постоянно восстанавливать.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Уничтожение ПВО

Как пояснил Дмитрий Плетенчук, в Крыму расположено огромное количество систем ПВО и радаров. Они прикрывают Крымский мост, военную инфраструктуру на полуострове и направление к Новороссийску.

"Прореживать эту плотность — задача номер один. Потому что пока есть мощное ПВО, выполнять другие миссии довольно сложно. Потери таких систем компенсировать очень дорого и непросто", — отметил Плетенчук.

Особенно ценным трофеем стал радиотелескоп РТ-70, созданный еще в советское время для отслеживания спутниковых группировок. Он был уникальным объектом, восстановить который быстро невозможно.

Напомним, украинские дроны атаковали аэродром в Симферополе. Также мы писали, что бойцы ГУР поразили два вражеских самолета и судно.