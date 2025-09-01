Відео
Головна Одеса Удар по Криму — знищено радіолокаційну станцію росіян

Удар по Криму — знищено радіолокаційну станцію росіян

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 10:49
Знищення РЛС С-300 у Саках на окупованому Криму
Техніка окупантів. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

Українські Сили спеціальних операцій провели спецоперацію на тимчасово окупованому півострові. Внаслідок дій було знищено радіолокаційну станцію до комплексу С-300 на військовому аеродромі в Саках. Це суттєво послаблює можливості ворога в Криму.

Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій України.

Читайте також:

Атака на Крим

За даними військових, під час операції на військовому аеродромі в Саках знищено радіолокаційну станцію, яка входила до складу зенітного ракетного комплексу С-300. Саме ці комплекси Росія активно використовує для протиповітряної оборони півострова.

Зазначимо, РЛС відповідає за виявлення цілей на великих відстанях і забезпечує наведення зенітних ракет. Без неї комплекс С-300 фактично втрачає можливість повноцінно працювати. Вартість такої станції оцінюється у десятки мільйонів доларів, залежно від модифікації — від 20 до 30 мільйонів.

Знищення важливого елементу системи ППО суттєво знижує здатність окупантів відстежувати повітряну ситуацію та обороняти об’єкти на території Криму.

Нагадаємо, українські дрони знищили ворожі гелікоптери в ТО Криму. Також ми писали, що на півострові знищили ворожу РЛС.

 

Одеса війна Крим Одеська область ППО
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
