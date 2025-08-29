Відео
Головна Одеса Атака ЗСУ на Крим — знищено радіолокаційну станцію РФ

Атака ЗСУ на Крим — знищено радіолокаційну станцію РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:43
Атака на Крим - що відбувається на півострові
Російська РЛС. Фото ілюстративне: arsenal-info

Українські військові знову здійснили атаку на Крим. Цього разу було знищено дороговартісну російську радіолокаційну станцію зі складу зенітного комплексу С-400.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Читайте також:

Атака на Крим

Спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки України здійснили атаку на військові об'єкти окупованого Криму. В результаті прицільного удару було уражено російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф". 

"Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" ― схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває",— йдеться у повідомленні ГУР України.

Слід зазначити, що РЛС 91Н6Е, який був виведений з ладу під час атаки, є досить дороговартісним та здатен забезпечувати первинне виявлення цілей на відстані до 600 км.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як військові підбили ракетоносій ЗС РФ. А також про кримчанина, який воював проти ЗСУ.

Одеса Крим ЗСУ Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
