Атака на Крим - що відбувається на півострові

Російська РЛС. Фото ілюстративне: arsenal-info

Українські військові знову здійснили атаку на Крим. Цього разу було знищено дороговартісну російську радіолокаційну станцію зі складу зенітного комплексу С-400.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Атака на Крим

Спецпризначенці Департаменту активних дій Головного управління розвідки України здійснили атаку на військові об'єкти окупованого Криму. В результаті прицільного удару було уражено російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

"Черговий "Тріумф" загарбників на півострові "осліп" ― схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває",— йдеться у повідомленні ГУР України.

Слід зазначити, що РЛС 91Н6Е, який був виведений з ладу під час атаки, є досить дороговартісним та здатен забезпечувати первинне виявлення цілей на відстані до 600 км.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як військові підбили ракетоносій ЗС РФ. А також про кримчанина, який воював проти ЗСУ.