Атака ВСУ на Крым — уничтожена радиолокационная станция РФ

Атака ВСУ на Крым — уничтожена радиолокационная станция РФ

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:43
Атака на Крым - что происходит на полуострове
Российская РЛС. Фото иллюстративное: arsenal-info

Украинские военные снова совершили атаку на Крым. На этот раз была уничтожена дорогостоящая российская радиолокационная станция из состава зенитного комплекса С-400.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Читайте также:

Атака на Крым

Спецназовцы Департамента активных действий Главного управления разведки Украины осуществили атаку на военные объекты оккупированного Крыма. В результате прицельного удара был поражен российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

"Очередной "Триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" — похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается",- говорится в сообщении ГУР Украины.

Следует отметить, что РЛС 91Н6Е, который был выведен из строя во время атаки, является достаточно дорогостоящим и способен обеспечивать первичное обнаружение целей на расстоянии до 600 км.

Напомним, недавно мы писали о том, как военные подбили ракетоноситель ВС РФ. А также о крымчанине, который воевал против ВСУ.

Одесса Крым ВСУ Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
