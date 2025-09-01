Уничтожение РЛС С-300 в Саках на оккупированном Крыму

Техника оккупантов. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Украинские Силы специальных операций провели спецоперацию на временно оккупированном полуострове. В результате действий была уничтожена радиолокационная станция к комплексу С-300 на военном аэродроме в Саках. Это существенно ослабляет возможности врага в Крыму.

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций Украины.

Атака на Крым

По данным военных, во время операции на военном аэродроме в Саках уничтожена радиолокационная станция, которая входила в состав зенитного ракетного комплекса С-300. Именно эти комплексы Россия активно использует для противовоздушной обороны полуострова.

Отметим, РЛС отвечает за обнаружение целей на больших расстояниях и обеспечивает наведение зенитных ракет. Без нее комплекс С-300 фактически теряет возможность полноценно работать. Стоимость такой станции оценивается в десятки миллионов долларов, в зависимости от модификации — от 20 до 30 миллионов.

Уничтожение важного элемента системы ПВО существенно снижает способность оккупантов отслеживать воздушную ситуацию и оборонять объекты на территории Крыма.

