Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар по Крыму — уничтожена радиолокационная станция россиян

Удар по Крыму — уничтожена радиолокационная станция россиян

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:49
Уничтожение РЛС С-300 в Саках на оккупированном Крыму
Техника оккупантов. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Украинские Силы специальных операций провели спецоперацию на временно оккупированном полуострове. В результате действий была уничтожена радиолокационная станция к комплексу С-300 на военном аэродроме в Саках. Это существенно ослабляет возможности врага в Крыму.

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций Украины.

Реклама
Читайте также:

Атака на Крым

По данным военных, во время операции на военном аэродроме в Саках уничтожена радиолокационная станция, которая входила в состав зенитного ракетного комплекса С-300. Именно эти комплексы Россия активно использует для противовоздушной обороны полуострова.

Отметим, РЛС отвечает за обнаружение целей на больших расстояниях и обеспечивает наведение зенитных ракет. Без нее комплекс С-300 фактически теряет возможность полноценно работать. Стоимость такой станции оценивается в десятки миллионов долларов, в зависимости от модификации — от 20 до 30 миллионов.

Уничтожение важного элемента системы ПВО существенно снижает способность оккупантов отслеживать воздушную ситуацию и оборонять объекты на территории Крыма.

Напомним, украинские дроны уничтожили вражеские вертолеты в ТО Крыма. Также мы писали, что на полуострове уничтожили вражескую РЛС.

 

Одесса война Крым Одесская область ППО
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации