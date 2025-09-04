Оперативная ситуация в Черном море: что угрожает Одесской области

Российский корабль в море. Фото иллюстративное: Pavel Rebrov, Reuters

В Черном море продолжается постоянная работа по мониторингу и разминированию. Несмотря на активность российской авиации и присутствие небольших катеров, угрозы со стороны больших кораблей сейчас не наблюдается.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Угроза обстрелов Дмитрий Плетенчук сообщил, что в настоящее время в Черном море не зафиксировано выхода вражеских больших кораблей. По его словам, россияне в основном используют небольшие катера, которые осуществляют внешний рейд. Он также подчеркнул, что российская авиация активно действует в воздушном пространстве над морем. "К сожалению, в небе работает российская авиация. Они осуществляют самолетолеты с целью охраны и патрулирования. Иногда с воздуха наносят удары", — пояснил спикер. Опасность мин Относительно безопасности транспортного коридора, Плетенчук отметил, что работа по его обеспечению не прекращается, а работа продолжается 24 на 7. По его словам, только в этом году в море уничтожены десятки мин и других взрывоопасных предметов. Часть из них - еще времен Второй мировой войны, а часть появилась уже после начала полномасштабного вторжения. "Мы, как делали осмотры подходных каналов, стоянок, акватории, так и делаем. Работы хватит еще нашим внукам", — подытожил Плетенчук.

