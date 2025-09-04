ВМС о крымском мосте и тактике атак дронами РФ

Крымский мост. Фото: Alexander Nemenov, Reuters

Крымский мост остается важным для России прежде всего как символ оккупации, а не только как транспортный узел. Оккупанты поддерживают вокруг него плотную систему ПВО и пытаются защищать любой ценой.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне пытаются всеми силами удержать крымский мост. Он добавил, что плотность ПВО вокруг моста остается очень высокой. Однако независимо от того, сколько средств противовоздушной обороны уничтожается Украиной, оккупанты стараются этот уровень максимально поддерживать.

"Можно усиливать его оборону до бесконечности. Хотя бронепоезд уже нельзя загнать, он тяжелый. Железнодорожная ветка моста, видимо, этого не выдержит. Но остальных, в частности гражданских, которые передвигаются там незаконно, они пропускают", — пояснил представитель ВМС.

Атаки дронами

Плетенчук также отметил, что Россия часто использует Одесскую область как транзитную зону, выбирая маршрут именно с моря, чтобы сократить расстояние до целей. Кроме того, часто в море идет накопление дронов, чтобы потом нанести массированный, плотный удар.

"Это такая тактика мух — собраться в кучу. Чем больше куча, тем больше вероятность выжить. То же самое и у них: массово заходят с моря, потому что там держать оборону труднее. На суше это делать легче, а в море бесконечное количество средств не разместишь. Поэтому они рассчитывают, что хоть часть сможет прорваться", — отметил он.

Напомним, мы писали, что в Черном море заметили новое нефтяное пятно, которое курсирует в Крым. Также мы писали, что главная цель атак на Крым - это уничтожение ПВО и радаров.