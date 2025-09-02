Видео
Экологическая катастрофа — возле Крыма снова выброс нефти

Экологическая катастрофа — возле Крыма снова выброс нефти

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 09:33
Нефтяное пятно в Черном море достигло 350 км² возле Крыма
Мазутное пятно на песке. Фото иллюстративное: рос.СМИ

В Черном море зафиксировали масштабную утечку нефтепродуктов возле Новороссийска. За несколько дней площадь загрязнения выросла с 40 до 350 квадратных километров. Пятно движется в сторону оккупированного Крыма и может добраться до побережья.

Об этом сообщили журналисты издания "Крымский ветер".

Что известно

Сначала, по данным спутников, площадь пятна составляла около 40 квадратных километров. Впоследствии она выросла до 75, а сейчас — до рекордных 350 квадратных километров. Эколог Сергей Станичный, который сотрудничает с морской спецслужбой РФ заявил, что в его практике такого масштабного загрязнения еще не было. По его оценке, в море вылилось не менее 10 тонн нефтепродуктов.

Пятно сейчас локализуется западнее Анапы. Существует риск, что часть нефтепродуктов вынесет на берег севернее этого курортного города. При этом основная масса загрязнения движется в направлении Крыма, проходя южнее Керченского пролива.

Одесса Крым Одесская область нефть море
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
