Одесский работник допустил возгорание нефтяного терминала - каким образом

Подозреваемый в полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Работник одного из предприятий в Одессе допустил возгорание нефтяного резервуара, что привело к загрязнению воздуха. В результате окружающей среде был нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч гривен. Правоохранители открыли дело, мужчине грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Возгорание нефтяного терминала произошло на территории размещения резервуаров частного общества, которое специализируется на торговле топливом. О пожаре правоохранителям сообщил работник предприятия. Спасатели потушили огонь, а полицейские начали уголовное производство.

По данным следствия, 49-летний горожанин на основании заключенного договора подряда занимался демонтажем резервуара для хранения нефтепродуктов. Во время проведения газорезательных работ рабочий не принял во внимание, что емкость не очищена от остатков топлива, и, как следствие, возник пожар. Согласно заключению экологической экспертизы, размер ущерба, причиненного окружающей среде выбросами загрязняющих веществ достиг почти 440 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха вредными для окружающей среды веществами вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды). Ему грозит до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в порту Одесской области заработали на погрузчиках. А также о чиновниках, которые нанесли ущерб на 200 миллионов.