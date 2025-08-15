В Одессе пересмотрят список критически важных предприятий - каким образом

Коммунальное предприятие в Одессе. Фото иллюстративное: одесская мэрия

В Одессе планируют пересмотреть и обновить список критически важных предприятий. Это связано с тем, что город теперь имеет статус населенного пункта, где велись или ведутся боевые действия.

Об этом поведала одесская мэрия журналистам издания "Центр публичных расследований".

Пересмотр списка критических предприятий

Одесский горсовет решил пересмотреть список предприятий, которые имеют статус критически важных. Это связано с приказом Министерства развития громад и территорий №1151, которым было признано зонами боевых действий 119 ОТГ в Одесской области.

"Учитывая изменение статуса города на город, находящийся на территории боевых действий, будет пересматриваться перечень критических предприятий в соответствии с приказом",— сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Приказ №1151

Министерство развития громад утвердило изменения в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Обновленный список охватывает населенные пункты Одесской области в Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах. Вошел туда и областной центр. Приказ подписан вице-премьер министром восстановления Украины Алексеем Кулебой и согласован министром обороны Рустемом Умеровым.

Следует отметить, что в городах, которые включены в перечень территорий где ведутся боевые действия, согласно закону о "Правовом режиме военного положения", могут назначаться городские военные администрации.

Кроме того, для жителей прифронтовых территорий и зон боевых действий действует расширенная программа "еВідновлення", благодаря которой можно получить компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество.

