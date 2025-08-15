Видео
Список критических предприятий Одессы пересмотрят — причины

Список критических предприятий Одессы пересмотрят — причины

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 19:12
В Одессе пересмотрят список критически важных предприятий - каким образом
Коммунальное предприятие в Одессе. Фото иллюстративное: одесская мэрия

В Одессе планируют пересмотреть и обновить список критически важных предприятий. Это связано с тем, что город теперь имеет статус населенного пункта, где велись или ведутся боевые действия.

Об этом поведала одесская мэрия журналистам издания "Центр публичных расследований".

Читайте также:

Пересмотр списка критических предприятий

Одесский горсовет решил пересмотреть список предприятий, которые имеют статус критически важных. Это связано с приказом Министерства развития громад и территорий №1151, которым было признано зонами боевых действий 119 ОТГ в Одесской области.

"Учитывая изменение статуса города на город, находящийся на территории боевых действий, будет пересматриваться перечень критических предприятий в соответствии с приказом",— сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Приказ №1151

Министерство развития громад утвердило изменения в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Обновленный список охватывает населенные пункты Одесской области в Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах. Вошел туда и областной центр. Приказ подписан вице-премьер министром восстановления Украины Алексеем Кулебой и согласован министром обороны Рустемом Умеровым.

Следует отметить, что в городах, которые включены в перечень территорий где ведутся боевые действия, согласно закону о "Правовом режиме военного положения", могут назначаться городские военные администрации.

Кроме того, для жителей прифронтовых территорий и зон боевых действий действует расширенная программа "еВідновлення", благодаря которой можно получить компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество.

Напомним, недавно мы писали о том, что Геннадий Труханов планирует пойти на еще один срок мэра. А также о том, в каком командном пункте планируются удары по Одесской области.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
