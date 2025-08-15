Відео
Головна Одеса Список критичних підприємств Одеси переглянуть — причини

Список критичних підприємств Одеси переглянуть — причини

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 19:12
В Одесі переглянуть список критично важливих підприємств - яким чином
Комунальне підприємство в Одесі. Фото ілюстративне: одеська мерія

В Одесі планують переглянути та оновити список критично важливих підприємств. Це пов'язано з тим, що місто тепер має статус населеного пункту, де велися чи ведуться бойові дії.

Про це повімила одеська мерія журналістам видання "Центр публічних розслідувань".

Читайте також:

Перегляд списку критичних підприємств

Одеська міськрада вирішила переглянути список підприємств, які мають статус критично важливих. Це пов'язано із наказом Міністерства розвитку громад і територій №1151, яким було визнано зонами бойових дій  119 ОТГ в Одеській області. 

"З огляду на зміну статусу міста на місто, що знаходиться на території бойових дій, буде переглядатися перелік критичних підприємств відповідно до наказу", — повідомили журналістам у пресслужбі мерії.

Наказ №1151

Міністерство розвитку громад затвердило зміни до переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії. Оновлений список охоплює населені пункти Одеської області у Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах. Увійшов туди й обласний центр. Наказ підписаний віцепрем'єром — міністром відновлення України Олексієм Кулебою та погоджений міністром оборони Рустемом Умеровим. 

Слід зазначити, що у містах, які включені до переліку територій де ведуться бойові дії, згідно із законом про "Правовий режим воєнного стану", можуть призначатися міські військові адміністрації.

Крім того, для жителів прифронтових територій та зон бойових дій діє розширена програма "єВідновлення", завдяки якій можна отримати компенсації за знищене чи пошкоджене майно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Геннадій Труханов планує піти на ще один строк мера. А також про те, в якому командному пункті плануються удари по Одещині.

