Підпалив нафтовий термінал — одесита затримала поліція

Підпалив нафтовий термінал — одесита затримала поліція

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:07
Одеський працівник допустив загоряння нафтового терміналу - яким чином
Підозрюваний у поліції. Фото: Національна поліція України

Працівник одного з підприємств в Одесі допустив загоряння нафтового резервуара, що призвело до забруднення повітря. В результаті довкіллю було завдано шкоду на суму понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили справу, чоловіку загрожує обмеження волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

Загоряння нафтового терміналу сталося на території розміщення резервуарів приватного товариства, яке спеціалізується на торгівлі паливом. Про займання цистерни правоохоронцям повідомив працівник підприємства. Рятувальники загасили пожежу, а поліцейські розпочали кримінальне провадження. 

За даними слідства, 49-річний містянин на підставі укладеного договору підряду займався демонтажем резервуара для зберігання нафтопродуктів. Під час проведення газорізальних робіт робітник не взяв до уваги, що ємкість не очищена від залишків палива, і, як наслідок, виникла пожежа. Згідно з висновком екологічної експертизи, розмір шкоди, завданої довкіллю викидами забруднювальних речовин, сягнув майже 440 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря шкідливими для довкілля речовинами внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля). Йому загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в порту Одещини заробили на навантажувачах. А також про посадовців, які завдали збитків на 200 мільйонів.

Одеса суд пожежа нафта Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
